(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você terá benefícios com suas atitudes e as decisões que tomar em assuntos envolvendo os parentes mais próximos. Interesses: quadro de satisfação pelo bom encaminhamento e realização de novo negócio. Finanças acertadas. Vida íntima: momento de boas influências com os mais íntimos.