(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: hoje você se verá obrigado a mudar decisões e conceitos e moldar seu comportamento de forma mais tolerante e afável com pessoa próxima. Interesses: seja mais cuidadoso com os estranhos em seu trabalho. Evite também os gastos impensados de dinheiro. Vida íntima: surpresa com íntimos.