(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você agora estará muito dependente de seu ânimo e humor na lida com questões complicadas envolvendo a família. Interesses: com aspectos positivos você terá boa posição nos seus assuntos materiais, trabalho e dinheiro. Vida íntima: seja mais firme com demandas e pedido dos íntimos.