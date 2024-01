(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: momento no qual você deve agir com determinação e confiança ao tratar com novos amigos. Interesses: apesar de quadro instável para as finanças você vivencia um bom momento astrológico que pode lhe trazer novidades no trabalho. Vida íntima: novidades que poderão alterar seus planos.

Tags:

Quinta-feira