(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: há hoje boa regência o que revela aura benéfica para o trato com demandas ou pedido em família. Por isso, procure o diálogo. Interesses: não se abata diante de futura exigência com dinheiro, pois há aspecto que irá trazer novo rumo para as finanças. Vida íntima: alegria contida.