(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: momento estável em relação a suas amizades e lida com parentes. Interesses: antigos planos de trabalho poderão ser retomados em momento de influências que favorecem os assuntos relacionados aos negócios do comércio e a compra e venda. Vida íntima: evite a discussão com os íntimos.

Janeiro 2023