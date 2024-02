(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você terá hoje um quadro com o qual pontifica vantagem na lida com bens, guardados e valores. Interesses: possibilidade de ganhos inesperados de dinheiro obtido com trabalho passado. Pessoas estranhas terão influência nas suas decisões. Vida íntima: bom momento em sua intimidade.