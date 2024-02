(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: o quadro astral em seu signo gera acuidade mental e bom discernimento, apesar de elementos de convivência complicada com amigo. Interesses: procure agir de forma ordenada em relação a negócio e os assuntos da profissão e do trabalho. Vida íntima: seja cuidadoso com suas atitudes.