(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: bom aspecto em seu signo lhe trará maior participação na lida com amigos e com parentes próximos. Interesses: quadro que aponta maiores firmeza e objetividade nas ações que tratam de seus assuntos financeiros. Vida íntima: mostre disposição e tolerância na sua lida com os íntimos.

Tags:

sábado