(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: quadro que aponta rigor nas decisões na lida em família em dia de partilha de afeto. Interesses: procure ver com mais realismo suas necessidades na demanda por dinheiro. Decisão correta com novas tarefas do trabalho. Vida íntima: mudança de ânimo e posição conciliadora com íntimos.

Junho 2024