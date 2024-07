(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: comportamento muito sensível afetará as suas relações pessoais e com a família. Interesses: este momento poderá lhe mostrar nova oportunidade com vantagens inesperadas assuntos de trabalho. Mas, esteja mais atento aos seus gastos. Vida íntima: dia de solução de problemas íntimos.