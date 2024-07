(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: com os dons de raciocínio e dinamismo as suas atitudes e decisões sobre a vida em família ganharão maior importância. Interesses: dia marcado por bons elementos que influenciarão o seu trabalho com quadro de vantagem na lida financeira. Vida íntima: evite críticas aos mais íntimos.