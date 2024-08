(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: os aspectos em seu signo mostram mudança de ânimo e posição mais equilibrada e contida nas relações pessoais. Interesses: dia de vantagem que vai se consolidar com o seu trabalho e nas finanças. Vida íntima: procure agir com maior cautela no trato com as questões íntimas pendentes.