(20 de fevereiro a 20 de março) - Destaque: o Sol regerá neste mês a sua 7ª casa do zodíaco influenciando os campos suas parcerias, casamento e divórcio, processos, negociações e acordos e lida com o público. Hoje: suas atitudes apontam quadro de boa mudança na lida com sua família quando os aspectos o farão atento à rotina.

