(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: uma aura de realização envolverá as suas atividades e trará boa interferência de pessoa mais experiente. Interesses: aspectos bem favoráveis mostram momento vantajoso com as obrigações de seu trabalho. Vida íntima: modere as suas emoções e seja contido ao lidar com decisões passadas.

Tags:

Quinta-feira