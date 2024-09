(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você terá hoje vantagem no trato com as pessoas e nas relações não emocionais mais próximas. Dê maior atenção a sua saúde. Interesses: evite impulsos na lida com dinheiro. Rotina profissional moldada em indicações bem equilibradas. Vida íntima: favores com os novos relacionamentos.