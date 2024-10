(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: bom quadro poderá ser vivido agora, se você se mantiver firme e coerente em suas ações. Interesses: busque posições mais realistas e não exagere as reações ao lidar com dinheiro. No trabalho, você se verá com ânimo mais construtivo. Vida íntima: controle suas franqueza e críticas.

Quinta-feira