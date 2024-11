(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: aura gerada por bons aspectos em seu signo trará condicionamento positivo e mudança com a sua vontade se impondo aos outros. Interesses: regência benéfica que se ampliará depois de meados do dia em trânsito favorável para a sua lida com dinheiro. Vida íntima: realização e alegria.