(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: indicações de estabilidade motivadas pelos acontecimentos deste sábado de regência lunar em signo do mesmo elemento. No trato pessoal, haverá sensibilidade e boa lida com amigos. Interesses: procure ter cuidado nos compromissos. Vida íntima: boas lembranças e saudade o motivarão.

