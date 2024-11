(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: quadro de vantagens se você se der mais ao diálogo e à tolerância para com as pessoas que partilham seu cotidiano. Interesses: uma boa posição se contrapõe ao quadro do dia e trará acontecimentos gratificantes para sua rotina financeira e profissional. Vida íntima: emoções contidas.