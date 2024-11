(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: a Lua em signo do mesmo elemento, a Água, lhe trará aspectos positivos para alterar de forma benéfica o andamento de sua rotina e boa vivência com pessoas da família. Interesses: oportunidade para rever plano com tarefas de trabalho. Vida íntima: emoções que afloram de forma fácil.