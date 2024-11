(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: sua busca pela liberdade e a capacidade de impor isso aos outros assume importância neste sábado com lida em família muito mais valorizada. Interesses: procure ser mais realista e prático. Vida íntima: sensibilidade exagerada no seu comportamento com íntimo pode lhe trazer problema.

