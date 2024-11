(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: há hoje, pela influência da Lua fora de curso, quadro instável em relação às amizades e a lida com parentes. Interesses: antigos planos de trabalho poderão ser retomados, apesar das influências mostrarem debilidade para as suas finanças. Vida íntima: evite as discussões ou polêmica.