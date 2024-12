(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você vivenciará no correr do dia um quadro que, de forma crescente, lhe trará maior valorização com bom prestígio pessoal. Interesses: boa lida com aqueles que podem decidir negócio ou pendência em seu trabalho. Vida íntima: pessoa mais amiga estará agindo ao seu favor. Satisfação.