(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: sua satisfação pessoal se mostrará plena com os acontecimentos do final do período, quando podem ocorrer fatos novos. Interesses: você terá o seu dia posto de forma benéfica e para novas perspectivas com o seu trabalho, profissão e carreira. Vida íntima: preocupação com os íntimos.