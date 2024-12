(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: com dúvidas e preocupações com as ações de pessoas próximas, é bom que você exercite sua capacidade de tolerar opiniões contrárias. Interesses: quadro financeiro que o afetará trazendo inquietação. Vida íntima e sentimentos: fim de semana que mostra movimento e afável convivência.

sábado