(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você hoje irá conviver com uma aura favorável pelo dia de festas com a chegada do novo ano. Interesses: suas ações, mais seguras e firmes, trarão mudanças com as quais você não contava. Vida íntima e sentimentos: satisfação com boas lembranças do passado. Valorização de suas ações.