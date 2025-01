(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você deve agora atentar para o risco de novos problemas com pessoa estranha. Interesses: quadro de preocupações com as pequenas demandas da rotina financeira em dia no qual haverá dificuldade nas relações de trabalho Vida íntima e sentimentos: momento muito positivo. Bons conselhos.

Tags:

Quinta-feira