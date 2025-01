(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: a Lua ainda o influencia e o fará agir de forma equilibrada, sem ultrapassar os limites do razoável em pedido ou demanda de amigo. Interesses: esteja atento aos gastos e compromissos não programados. Vida íntima e sentimentos: seja prudente com as questões com pessoa muito íntima.

Tags:

sábado