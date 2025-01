(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: hoje serão favorecidos os caminhos que podem levá-lo a um quadro que acentua sua segurança na lida com questões mais sérias. Interesses: lucro e vantagens pessoais nos planos ou projetos com seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: quadro que mostra disposição com as novas relações.