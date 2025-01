(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você agora se beneficiará de boa posição nas relações sociais e com o público. Assim, poderá dar às suas atitudes realismo e oportuno senso prático. Interesses: o dia lhe trará lida acertada com dinheiro. Não adie planos no trabalho. Vida íntima e sentimentos: harmonia afetiva.