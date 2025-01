(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: os aspectos do dia favorecem a interferência de amigos na rotina. Com isso, você terá bons e úteis resultados se for mais objetivo. Interesses: influência estável para finanças e trabalho. Vida íntima e sentimentos: dedicação de pessoa próxima irá motivá-lo com novo relacionamento.

Quinta-feira