(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: forte aspecto aponta bom uso da palavra e valorização que irá compensá-lo nas amizades. Interesses: procure fazer com que seu uso do dinheiro tenha segurança e maior firmeza. Lida profissional valorizada. Vida íntima e sentimentos: alegria e surpresa com pequenos gestos de afeto.