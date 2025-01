(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: mudanças podem ocorrer na sua forma de se relacionar com amigo em dia de posição favorável a viagens. Interesses: o quadro do dia terá aspecto positivo no trato financeiro e plano com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: tire lições e experiência dos desencontros com os íntimos.