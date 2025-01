(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: quadro de boas indicações trazidas pela Lua com bom ânimo nas relações pessoais. Isso aponta forte satisfação com as suas decisões. Interesses: todos os seus atos o levarão a pontos mais firmes e duradouros com o trabalho e negócios. Vida íntima e sentimentos: lembranças e saudade.