(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: sua lida com pendência de rotina receberá excelente influência de pessoa amiga. Interesses: dia de tomar decisões em relação a planos financeiros quando estarão bem posicionados as tarefas e encargos de trabalho. Vida íntima e sentimentos: com afetos contidos, seja mais cuidadoso.