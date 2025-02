(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: um forte aspecto fará, com o passar das horas, que você venha a agir com rigor e, com isso, mudará de forma sensível seu ânimo. Interesses: controle gastos e fique mais atento às suas finanças. Novidade e boa mudança no rumo de seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: satisfação.