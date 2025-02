(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: sua ligação com o lado oculto e místico da vida se acentuará de forma intensa nestes dias. Interesses: mudanças em seu comportamento com benéfico efeito gerando resultado prático para sua forma de se conduzir no trabalho e com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: mostre sentimentos.

Tags:

Domingo