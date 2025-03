(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: momento que o verá criativo e disposto para a lida com questões da sua intimidade. Interesses: bom quadro em termos materiais e de trabalho em casas que têm acerto no trato com dinheiro. Dias de dinamismo acentuado. Vida íntima e sentimentos: evite atividade em grupo e aglomeração.

Tags:

Domingo