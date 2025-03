(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: seja menos exigente e rigoroso e faça por onde valorizar atitudes que o afetem na rotina. Interesses: tudo hoje será bem vantajoso com dinheiro e estável no seu comportamento no trabalho. Vida íntima e sentimentos: momento de mudanças e compensações no trato com os mais íntimos.