(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: boa influência marcará seu signo com elementos de flexibilidade em seu comportamento. Interesses: quadro de pequenas vantagens no cotidiano em uma semana de influências que mostram acerto com tarefas ou obrigações no trabalho. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade muito ampliada.

Tags:

Domingo