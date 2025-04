(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: tudo agora estará dependente de sua vontade para mudar as coisas, agindo com mais otimismo. Interesses: mostre-se mais consciente de sua posição diante novas das situações com encargos e desafios de rotina. Vida íntima e sentimentos: novas decisões lhe trarão ânimo mais conciliador.