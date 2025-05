(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: a Lua em signo do mesmo elemento aponta apoio, ajuda e compensação. Interesses: vantagem para a condução de seus interesses financeiros e as negociações com bens e para a rotina de trabalho. Vida íntima e sentimentos: nas dificuldades inesperadas de pessoa íntima procure conselho.