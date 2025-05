(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: nesta fase será importante evitar a precipitação e ter cuidado com as reações em família. Amigos serão o refúgio ideal desta fase. Interesses: você terá boa posição a lhe governar a forma de se relacionar no campo material e financeiro. Vida íntima e sentimentos: pense bem ao agir.

Tags:

Domingo