(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: um bom aspecto em seu signo amplia suas acuidade e sensibilidade no trato de assunto pendente do cotidiano, solucionando questões com pessoas próximas. Interesses: finanças e trabalho muito bem influenciados. Vida íntima e sentimentos: dia de romantismo ternura na lida com íntimos.