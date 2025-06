(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: o quadro de influências do dia marca fase de contenção das emoções e reações. Interesses: acerto nos gastos do cotidiano e na lida com dívidas e compromissos. Vantagens materiais virão do apoio para ações de trabalho. Vida íntima e sentimentos: procure agir com cuidado e moderação.