(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: um quadro de equilíbrio em suas ações mostra boa posição para lidar com a família. Interesses: hoje serão facilitadas as novas demandas financeiras e os seus ganhos derivados de ações do cotidiano. Vantajosa decisão na rotina. Vida íntima e sentimentos: dia de tensão na vida íntima.

Quinta-feira