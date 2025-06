(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: quadro de forte positividade em relação às suas relações, especialmente as que tragam valorização do seu ego e personalidade. Interesses: a semana terá elemento marcante de influência com um oportuno apoio nos encargos de trabalho. Vida íntima e sentimentos: aja com maior realismo.

