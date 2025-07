(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: este período o verá mais atento ao seu raciocínio, pronto para associações e apto a novas conquistas. Com isso, suas posições serão mais acatadas. Interesses: dias de vantagem no trato com dinheiro e lida com documentos. Vida íntima e sentimentos: evite o exagero em suas exigências.

Tags:

Domingo