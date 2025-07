(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: hoje se acentuam as mudanças em seu comportamento com os desafios de rotina que lhe trarão boa solução. Interesses: você terá vantagens que irão compensá-lo, pois este é um dia de superação de dificuldades com as tarefas de rotina. Vida íntima e sentimentos: emotividade exagerada.